Габулов: ждём ЦСКА и полных трибун на матче с «Аланией» в 1/16 кубка России

Президент «Алании Владикавказ» и советник главы Северной Осетии по футболу Владимир Габулов прокомментировал победу в матче 1/32 финала Кубка России с «Ротором» (2:1).

«Победа над одним из лидеров ФНЛ — это результат, который принёс радость нашим болельщикам. Сегодняшний матч – классика 90-х годов, когда «Ротор» и «Алания» являлись лидерами российского чемпионата. Сегодня обе команды показали зрелищный, атакующий футбол. Радость болельщиков — самое важное для нас, пускай она даже будет краткосрочной. Ради них мы трудимся не покладая рук, и команда чувствует из-за этого большую ответственность.

Результаты и качество игры в первенстве ПФЛ пока не те, которые мы хотим видеть, но всему есть объяснение: нашему клубу всего два месяца, много новых футболистов, плюс большое количество травмированных. Но ребята — молодцы, выходят биться друг за друга. А чтобы показывать более качественный футбол, нужно время.

В будущем мы хотим видеть нашу команду выступающей на более высоком уровне. Хотелось бы как можно быстрее играть в ФНЛ, а дальше — и в РПЛ. Приезд команды Премьер-Лиги во Владикавказ на игру 1/16 кубка России — значимое событие для республики. Кого хотели бы видеть в соперниках? Мы были бы рады видеть ЦСКА, там играет наш близкий друг — Алан Дзагоев. Кстати, желаю ему скорейшего выздоровления. Так что ждём ЦСКА и полных трибун на матче. Что касается идеального варианта, то это тот соперник, которого мы обыграем. Футболисты и тренерский штаб заслужили этот результат», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.