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«Интер» согласился продать Икарди в «Наполи»

«Интер» согласился продать Икарди в «Наполи»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Интера» Мауро Икарди близок к переходу в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, миланский клуб принял предложение «Наполи» и согласился продать 26-летнего аргентинского форварда за € 65 млн. Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для Икарди является туринский «Ювентус», который тоже заинтересован в его услугах. Если Икарди даст согласие на переход в неаполитанский клуб, в ближайшее время согласованием условий его личного контракта займёт агент и жена форварда Ванда Нара.

Икарди выступает в составе миланского «Интера» с 2013 года. В сезоне-2018/19 аргентинский нападающий забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.

«Наполи» планирует предложить «Интеру» за Икарди € 65 млн и Милика
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