Лиссабонский «Спортинг» предложил своего хавбека «Реалу» за € 70 млн

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в «Реале», сообщает AS.
Согласно информации источника, португальский клуб связался со «сливочными» и предложил им приобрести 24-летнего хавбека за € 70 млн. На «Сантьяго Бернабеу» ответа «Спортингу» пока не дали, так как у клуба есть на сегодняшний день другие приоритеты на трансферном рынке — Неймар («Пари Сен-Жермен») и Поль Погба («Манчестер Юнайтед»).
В сезоне-2018/19 Фернандеш забил 32 гола и отдал 18 голевых передач. При этом он провёл в составе «Спортинга» 52 матча — 33 в чемпионате, 11 в Кубке и 8 в еврокубках. Его контракт со «Спортингом» действителен до лета 2023 года.
Ранее «Спортинг» отказался продавать Фернандеша «Тоттенхэм Хотспур» за € 55 млн и 10 млн бонусами.
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