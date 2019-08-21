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«Янг Бойз» и «Црвена Звезда» сыграли вничью в матче раунда плей-офф отбора ЛЧ

«Янг Бойз» и «Црвена Звезда» сыграли вничью в матче раунда плей-офф отбора ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Янг Бойз» принимал «Црвену Звезду». Встреча прошла на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне и завершилась вничью со счётом 2:2.

На 7-й минуте счёт открыл нападающий «Янг Бойз» Рожер Ассале. Через 11 минут защитник «Црвены Звезды» Милош Дегенек забил ответный гол. В начале второго тайма, на 46-й минуте, полузащитник Матео Гарсия вывел сербскую команду вперёд. На 76-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Црвены Звезды», который успешно реализовал форвард «Янг Бойз» Гийом Оаро.

В другом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов загребское «Динамо» принимало «Русенборг». Игра завершилась победой хорватской команды со счётом 2:0. Ответные встречи пройдут 27 августа.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2019, среда. 22:00 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
2 : 2
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 – Ассале – 7, 1:1 – Дегенек – 18, 1:2 – Гарсия – 46, 2:2 – Оаро – 76 (пен)
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2019, среда. 22:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
2 : 0
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
1:0 – Петкович – 8 (пен), 2:0 – Оршич – 28
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