«Янг Бойз» и «Црвена Звезда» сыграли вничью в матче раунда плей-офф отбора ЛЧ

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Янг Бойз» принимал «Црвену Звезду». Встреча прошла на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне и завершилась вничью со счётом 2:2.



На 7-й минуте счёт открыл нападающий «Янг Бойз» Рожер Ассале. Через 11 минут защитник «Црвены Звезды» Милош Дегенек забил ответный гол. В начале второго тайма, на 46-й минуте, полузащитник Матео Гарсия вывел сербскую команду вперёд. На 76-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Црвены Звезды», который успешно реализовал форвард «Янг Бойз» Гийом Оаро.



В другом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов загребское «Динамо» принимало «Русенборг». Игра завершилась победой хорватской команды со счётом 2:0. Ответные встречи пройдут 27 августа.