Быстров — о поражении «Краснодара»: карета стала тыквой и никуда не поехала

Экс-полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал разгромное поражение бывшей команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Карета превратилась в тыкву и никуда не поехала. Те игроки, которые вышли в основном составе, тот же Намли вместо Сулейманова, не оправдали тренерских надежд. Тренеры ошиблись с выбором. Игра не пошла по сценарию «Краснодара». «Олимпиакос» ничего не выдумывал, греки играли в свою игру. А „Краснодар“ пытался играть во что-то, наверное, в футбол», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
Ответный матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» состоится во вторник, 27 августа.
Напомним, в предыдущем раунде Лиги чемпионов «Краснодар» за счёт правила выездного гола прошёл «Порту» (0:1, 3:2). «Олимпиакос» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Башакшехира» (1:0, 2:0).
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