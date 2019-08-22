Матвеев: не заменили Кабеллу сразу, так как врачи сказали, что может продолжать

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о травме полузащитника Реми Кабеллы после первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4).



Напомним, Кабелла получил повреждение в неудачном единоборстве, провёл на поле ещё несколько минут и не смог продолжить играть. Французский игрок был заменён на 26-й минуте. Вместо него на поле вышел шведский хавбек Кристофер Ольссон.



«Что касается травмы Кабеллы, то, судя по первым предположениям, он выбыл надолго. Не заменили его сразу, потому что врачи сказали, что он может продолжать», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Куликов.

Ответный матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов «Краснодар» — «Олимпиакос» состоится 27 августа.