М. Берг: немного стыдно, но у «Краснодара» есть ещё одна игра. Всё возможно

Форвард «Краснодара» Маркус Берг подвёл итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4).
«После игры очень плохое состояние. Немного стыдно за такую игру, это был не наш истинный уровень. «Олимпиакос» был хорош, но это мы позволили им быть лучше, чем они есть. Я очень разочарован, мы должны быть лучше Мы должны играть лучше. До 75 минуты мы проигрывали в один мяч, а в итоге в четыре — это очень плохо. Всё пошло не так, мы плохо прессинговали, не использовали шансы для контратак, не держали мяч.
Все хотят играть в Лиге чемпионов, но после такой игры все чувствуют себя плохо. Да, мы сделали много ошибок сегодня, но мы должны смотреть вперёд и быть лучше в следующих матчах. Есть ещё одна игра, в следующий раз мы не должны ошибаться, так что всё ещё возможно», — передаёт слова Берга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Куликов.
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