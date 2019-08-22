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Шалимов: будем надеяться, но шансов у «Краснодара» очень мало

Шалимов: будем надеяться, но шансов у «Краснодара» очень мало
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал разгромное поражение бывшей команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«У «Краснодара» не было игры. По какой причине? Я смотрю момент, когда центральный защитник, опорный полузащитник получают мяч, и какие у в этот момент есть варианты продолжения атаки. Их у «Краснодара» не было. Расстояние между игроками слишком большое, если ты хочешь играть в одно-два касание. Полузащитники меньше пяти-шести касаний не делали, так как не было адресата, а игра тормозилась.

В прошлом году игрок «Краснодара» с мячом имел несколько вариантов для передачи, сейчас этого нет. Как тенденция, что я заметил, как идёт двухматчевое противостояние на вылет, то первые игры «Краснодар» проваливал. Были непростые матчи в Севилье и Валенсии, где «Краснодар» загоняли. Но по такой вялой игре получить четыре. Я не знаю, в чём дело, надо разбираться. Будем надеяться, но шансов очень мало», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Ответный матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» состоится во вторник, 27 августа.

Напомним, в предыдущем раунде Лиги чемпионов «Краснодар» за счёт правила выездного гола прошёл «Порту» (0:1, 3:2). «Олимпиакос» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Башакшехира» (1:0, 2:0).

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