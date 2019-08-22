Намли: у «Краснодара» были глупейшие ошибки, с такой игрой дальше не пройдёшь

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли подвёл итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4).

«Все в команде разочарованы результатом. «Олимпиакос» был намного лучше нас, казалось, что они хотят победить больше нас. В следующий раз нам нужно показать всё, на что мы способны, другого выхода нет. Сегодня всё было очень-очень плохо.

Играть на левом фланге было непривычно, но дело было не во мне, а во всей команды. Все играли не очень, а потом травму получил Кабелла. Но сложно было всю игру, не только после его замены. У нас были глупейшие ошибки, соперник наказал за них. С такой игрой дальше не пройдёшь.

Стоило ли «Краснодару» закрыться после второго пропущенного мяча? Сейчас легко говорить, но нам действительно стоило действовать умнее. Игру ещё проанализируем, оправимся после поражения, хотя это и тяжело. Но нужно не сдаваться, бороться дальше, в футболе всё возможно. Теперь надо больше забивать, но важно не опускать голову, показывать на поле то, что получалось раньше», — передаёт слова Намли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Куликов.