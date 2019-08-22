Тренер «Олимпиакоса»: мы ещё никуда не вышли, в футболе возможно всё что угодно

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш прокомментировал разгромную победу в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов над «Краснодаром» (4:0).
«В футболе возможно всё что угодно. Мы хорошо сыграли, но ничто ещё не кончено. За эти годы мы видели всякое и к матчу в России будем готовиться, как если бы счёт был 0:0.
Меня не интересует статистика. Важно лишь то, что мы выиграли и не пропустили. Это доказывает стабильность нашей игры. Мы ещё никуда не вышли», — приводит слова Мартинша пресс-служба УЕФА.
Ответный матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» состоится во вторник, 27 августа.
Напомним, в предыдущем раунде Лиги чемпионов «Краснодар» за счёт правила выездного гола прошёл «Порту» (0:1, 3:2). «Олимпиакос» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Башакшехира» (1:0, 2:0).
- 22 августа 2019
-
02:59
-
02:44
-
02:34
-
01:55
-
01:39
-
01:26
-
00:54
-
00:48
-
00:43
-
00:35
-
00:29
-
00:16
- 21 августа 2019
-
23:53
-
23:53
-
23:38
-
23:25
-
23:20
-
22:57
-
22:55
-
22:24
-
22:23
-
22:12
-
21:59
-
21:48
-
21:43
-
21:28
-
21:05
-
20:48
-
20:32
-
20:26
-
20:22
-
20:08
-
20:04
-
19:58
-
19:52