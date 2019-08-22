Тренер «Олимпиакоса»: мы ещё никуда не вышли, в футболе возможно всё что угодно

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш прокомментировал разгромную победу в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов над «Краснодаром» (4:0).

«В футболе возможно всё что угодно. Мы хорошо сыграли, но ничто ещё не кончено. За эти годы мы видели всякое и к матчу в России будем готовиться, как если бы счёт был 0:0.

Меня не интересует статистика. Важно лишь то, что мы выиграли и не пропустили. Это доказывает стабильность нашей игры. Мы ещё никуда не вышли», — приводит слова Мартинша пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» состоится во вторник, 27 августа.

Напомним, в предыдущем раунде Лиги чемпионов «Краснодар» за счёт правила выездного гола прошёл «Порту» (0:1, 3:2). «Олимпиакос» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Башакшехира» (1:0, 2:0).