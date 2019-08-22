Тихонов: не понимаю, почему «Краснодар» при 0:1 побежал всей командой атаковать

Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов прокомментировал разгромное поражение бывшей команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Ранняя замена негативно повлияла на футболистов «Краснодара». Кабелла является одним из определяющих футболистов в атакующих действиях команды, и когда появился Ольссон, то сразу почувствовалась разница — швед не подошёл под сегодняшний рисунок игры. «Краснодар» перестал атаковать.
Я не понимаю, почему «Краснодар» после 0:1 побежал всей командой атаковать. Это же не 0:4, можно действовать спокойно, а у «Краснодара» крайние защитники побежали в атаку, и из-за этого случались обрезы. Ну и высокое исполнительское мастерство игроков «Олимпиакоса» сыграло свою роль.
Всё бывает в футболе. Может, «Олимпиакос» две красные карточки получит за первые 10 минут, а так будет очень тяжело. Шансов немного», — приводит слова Тихонова ТАСС.
Ответный матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» состоится во вторник, 27 августа.
Напомним, в предыдущем раунде Лиги чемпионов «Краснодар» за счёт правила выездного гола прошёл «Порту» (0:1, 3:2). «Олимпиакос» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Башакшехира» (1:0, 2:0).
- 22 августа 2019
-
04:52
-
04:42
-
04:04
-
03:39
-
02:59
-
02:44
-
02:34
-
01:55
-
01:39
-
01:26
-
00:54
-
00:48
-
00:43
-
00:35
-
00:29
-
00:16
- 21 августа 2019
-
23:53
-
23:53
-
23:38
-
23:25
-
23:20
-
22:57
-
22:55
-
22:24
-
22:23
-
22:12
-
21:59
-
21:48
-
21:43
-
21:28
-
21:05
-
20:48
-
20:32
-
20:26
-
20:22