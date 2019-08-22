ПСВ арендовал Митроглу у «Галатасарая»
Нападающий «Галатасарая» Константинос Митроглу проведёт нынешний сезон в чемпионате Голландии. Права же на грека принадлежат «Марселю». Костас был арендован «Галатасараем» у «Олимпик Марселя» на 1,5 сезона в последний день зимнего трансферного окна в январе. Контракт игрока с французским клубом рассчитан до июня 2021 года, сообщает пресс-служба «Галатасарая».
Теперь Митроглу арендовал ПСВ. За субаренду клуб заплатит € 1,25 млн. При этом именно «Галатасарай» будет платить Митроглу зарплату в размере € 1,95 млн в год.
За годы своей карьеры Константинос играл за «Боруссию», «Олимпиакос», «Фулхэм» «Бенфику», «Олимпик Марсель», «Галатасарай». В сборную Греции приглашается с 2009 года. Митроглу пять раз становился чемпионом Греции.
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