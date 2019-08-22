Шалимов: «Краснодар» больше проиграл игру, чем «Олимпиакос» выиграл

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал комментарий игре «Краснодар» — «Олимпиакос», завершившийся поражением «быков» со счётом 0:4.



«Очень странная игра. Если вспомнить выездные игры в еврокубках для «Краснодара», например в Валенсии, то там команды бежали, нагнетали, болельщики кричали, было реальное давление. «Валенсия» тогда должна была выигрывать 3:0, но выручил Сафонов, пережили этот момент и добились результата, который давал надежду. Здесь же я не увидел, что болельщики куда-то гонят.



«Олимпиакос» играл очень спокойно, никакого прессинга не было. И при такой размеренной игре мяч у «Краснодара» просто не держался, греки не играли агрессивно. Это связано с тем, что футболисты из Греции не позволили себе недооценить «Краснодар», как это сделал «Порту», была вязкая игра. Но в этом матче «Краснодар» сам больше виноват, потому что «Олимпиакос» не ставил нашу команду в трудную ситуацию. Это можно объяснить тем, что в «Краснодаре» много новых игроков и игры, которую мы привыкли видеть, нет. Игроки в середине поля часто слишком долго удерживали мяч, нет адресов под игру в одно-два касания. Первые два гола были забиты с потерь в центре поля, что опасно.



Думаю, все шансы уже потеряны, потому что «Олимпиакос» в Лиге чемпионов не пропускает давно, вторая игра будет тяжелой, позиционной, греки умеют засушить игру. Но «Краснодар» может забить в начале, и кто знает, что там дальше будет. Счёт был не по игре, но греки использовали свои моменты. Скажу, что «Краснодар» больше проиграл игру, чем «Олимпиакос» выиграл.



Берг? На мой взгляд, Игнатьев был бы полезнее в этой игре, он побыстрее и понастырнее, а швед мог бы усилить игру на 20-25 минут при определенном счёте.



Что касается того, что Шапи не играл с первых минут, то на сегодня Вандерсон и Намли сильнее. То, что он вышел с «Порту» и забил два, это не показатель, нормальное тренерское решение», — приводит слова Шалимова Sport24.



Ответная игра «Краснодар» — «Олимпиакос» состоится в Краснодаре 27 августа.

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