Ранджелович: надеюсь, «Олимпиакос» выиграет и в России

Нападающий «Олимпиакоса» Лазар Ранджелович подвёл итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Краснодаром» (4:0).
«Я очень доволен результатом. Надеюсь, мы также выиграем и в России. Мне бы так хотелось. Горжусь командой», – приводит слова Ранджеловича пресс-служба УЕФА.
Первый мяч в прошедшей игре был забит на 30-й минуте Мигелем Герреро. На 78-й минуте «Олимпиакос» удвоил преимущество в счёте. В ходе контратаки Лазар Ранджелович отправил мяч в дальний угол ворот «Краснодара». На 85-й минуте тот же Ранджелович сделал дубль. Точку на 89-й минуте матча поставил Даниэл Каштелу.
Ответный матч «Краснодар» и «Олимпиакос» сыграют 27 августа.
Напомним, в предыдущем раунде Лиги чемпионов «Краснодар» за счёт правила выездного гола прошёл «Порту» (0:1, 3:2), «Олимпиакос» же в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Башакшехира» (1:0, 2:0).
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