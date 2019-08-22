«Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого игрока

Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина. После долгих торгов она была продана за 85 тыс. рублей.



Ранее «Рубин» сообщил, что готов продать картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить тем, кому они полагаются.



25-летний Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня, но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Стало известно, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тыс. рублей, а не сумму, которая примерно равна рыночной стоимости игрока.

Сутормин является воспитанником «Зенита». Ранее он играл за «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург». На его счету также семь матчей за молодёжную сборную России, в которых он стал автором одного забитого мяча.