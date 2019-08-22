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Переход Санчеса в «Интер» под вопросом

Переход Санчеса в «Интер» под вопросом
Футбол / Англия 0

Переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса в «Интер» может сорваться, сообщает BBC.

«Интер» рассчитывал подписать чилийского футболиста на правах аренды с опцией возможности последующего выкупа, однако, высокая заработная плата может стать серьёзной преградой в осуществлении этого трансфера. Санчес получает £ 390 тысяч в неделю. «Нерадзурри» готовы платить лишь половину этой суммы, что не устраивает английский клуб.

Если клубы не смогут договориться, то Санчес останется в «Манчестер Юнайтед» до января. Действующий контракт нападающего с МЮ рассчитан до июня 2022 года.

За годы своей карьеры Санчес отыграл за «Кобрелоа», «Удинезе», «Коло-Коло», «Ривер Плейт», «Барселону», «Арсенал». В сборную Чили приглашается с 2006 года.

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