Суарес хочет завершить карьеру в «Интер Майами» Бекхэма
«Интер Майами» намерен приобрести форварда «Барселоны» Луиса Суареса. Сам 32-летний нападающий заинтересован в том, чтобы завершить свою карьеру в клубе Дэвида Бекхэма. Считается, что «Интер Майами» с 2020 года начнёт выступления в американской MLS, сообщает El Mundo Deportivo.
По неподтверждённой информации, Суарес собирается переехать в США уже в январе или летом 2020 года.
В «Интер Майами» Суарес получит 4-летний контракт на выгодных финансовых условиях, а его соглашение с «Барселоной» рассчитано до 2021 года.
Ранее Суарес выступал за «Насьональ Монтевидео», «Гронинген», «Аякс» и «Ливерпуль».
Также стало известно, что «Интер Майами» уже согласовал 3-летний контракт с форвардом «ПСЖ» Эдинсоном Кавани.
Источник: «Барселона» предложила «Ювентусу» купить Суареса
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