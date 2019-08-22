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Владелец «Лейрии» Толстиков: «Брага» — не самый удобный соперник для «Спартака»

Владелец «Лейрии» Толстиков: «Брага» — не самый удобный соперник для «Спартака»
Футбол / Лига Европы 0

Владелец португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков поделился мнением о матче плей-офф Лиги Европы, в котором сегодня, 22 августа, сыграют «Брага» и «Спартак». Начало — в 21:45 мск.

«Брага» — очень сильная футбольная команда. Она уже имеет достаточно богатый опыт выступлений в еврокубках, а во внутреннем первенстве постоянно даёт бой лидерам чемпионата. Думаю, это не самый удобный соперник для «Спартака». Нужно отнестись к этой игре со всей ответственностью. «Брага» живёт за счёт денег, которые зарабатывает в еврокубках, и продажи футболистов. Поэтому попадание в групповой этап Лиги Европы для команды действительно очень важно», — приводят слова Толстикова «Известия».

Ответный матч плей-офф Лиги Европы «Спартак» — «Брага» пройдёт 29 августа.

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