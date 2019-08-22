«Честная Лига» проведёт отраслевой турнир «IT и Связи» по футболу

В Москве 7 сентября пройдёт турнир «IT и Связи» по футболу. В нём примут участие 12 корпоративных команд крупнейших компаний России в сфере IT и связи. Концепция компании «Честная Лига» такова, что принять участие в турнире и побороться за кубок смогут только официально трудоустроенные сотрудники.



Турнир однодневный и будет проходить в два этапа: групповая стадия и плей-офф. Всем командам-участницам, помимо призовых медалей и кубков, предусмотрены памятные призы от партнёров и организаторов турнира. Весь игровой день будут проводиться игры с болельщиками и розыгрыши ценных призов.



Место: футбольное поле в парке «Сокольники» по адресу: Митьковский проезд, дом 1.



Дата: 7 сентября 2019 года в 12:00.



Заявить свою команду можно по телефону: 8 (926) 578-96-16.