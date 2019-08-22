Горе Вандерсона, растерянный Сафонов и мощные фанаты. Фото разгрома «быков» в ЛЧ

21 августа в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис»в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Первый мяч был забит на 30-й минуте. Мигель Герреро получил пас на линии чужой штрафной от Георгиоса Масураса и со второго касания исполнил классный удар точно в дальний угол ворот Матвея Сафонова. На 78-й минуте хозяева удвоили преимущество в счёте. В ходе контратаки Лазар Ранджелович получил пас от Матьё Вальбуэна на правом краю чужой штрафной и ударом с рикошетом от Йона Гудни Фьолусона отправил мяч в дальний угол ворот гостей. На 85-й минуте тот же Ранджелович сделал дубль. Он, снова получив пас от Вальбуэна в центральной зоне у чужой штрафной, исполнил сильный удар низом в ближний угол ворот Сафонова. Голкипер гостей на удар среагировал с опозданием. Точку на 89-й минуте матча поставил Даниэл Каштелу.

Лучшие кадры с матча «Олимпиакос» — «Краснодар» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Греции.