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«Краснодар»: получили горький опыт, но обязательно найдём силы сражаться дальше

«Краснодар»: получили горький опыт, но обязательно найдём силы сражаться дальше
Футбол / Лига чемпионов 0

«Краснодар» в социальной сети опубликовал сообщение, посвящённое итоговому результату первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». Встреча проходила в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис». Итоговый счёт матча — 4:0 в пользу хозяев поля.

«Мы получили этот горький опыт, но мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше», — говорится в официальном «твиттере» краснодарской команды.

Первый мяч был забит на 30-й минуте. Мигель Герреро исполнил удар точно в дальний угол ворот Матвея Сафонова. На 78-й минуте хозяева удвоили преимущество в счёте. Лазар Ранджелович ударом с рикошетом от Йона Гудни Фьолусона отправил мяч в дальний угол ворот гостей. На 85-й минуте тот же Ранджелович сделал дубль, а точку на 89-й минуте матча поставил Даниэл Каштелу.

Ответный матч «Краснодар» и «Олимпиакос» сыграют 27 августа.

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в 1-м матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ
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