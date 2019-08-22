Названа сумма штрафа «ПСЖ» за оскорбительные баннеры против Неймара

Дисциплинарный комитет французской Лиги 1 оштрафовал «Пари Сен-Жермен» на € 2 тыс за то, что фанаты парижской команды на матче 1-го тура чемпионата Франции с «Нимом» вывесили баннеры против бразильского форварда Неймара, который ранее заявил о своём желании сменить команду.
На одном баннере фанаты написали: «Неймар, проваливай».
Фото доступно в «твиттере» Mundo ESPN.
На втором баннере было написано: «Неймар, быть побитым шлюхой — это случается не только при камбэке. Ты помнишь?». Это сообщение было адресовано 27-летнему нападающему в ответ на его слова о том, что победа над «ПСЖ» со счётом 6:1 в составе «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 является лучшим воспоминанием в его карьере.
Фото доступно в «твиттере» Джонатана Джонсона.
- 22 августа 2019
-
10:51
-
10:44
-
10:29
-
10:23
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:44
-
09:36
-
09:26
-
09:21
-
09:17
-
09:09
-
09:00
-
08:44
-
08:28
-
07:51
-
07:16
-
06:51
-
06:30
-
06:09
-
05:53
-
04:52
-
04:42
-
04:04
-
03:39
-
02:59
-
02:44
-
02:34
-
01:55
-
01:39
-
01:26
-
00:54
-
00:48
-
00:43