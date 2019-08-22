Глава фан-клуба «Аустрии» погиб после нападения в Вене
Австрийский фотограф и глава фан-клуба «Аустрии» Фритц Дурас погиб в Вене, сообщается на сайте международной ассоциации спортивной прессы.
Фритц скончался в результате нападения на окраине столицы Австрии. Убийцей оказался 17-летний молодой человек.
Фритц являлся членом Sports Media Austria, а также работал спортивным и, в частности, футбольным фотографом в агентстве Agency Robert Zolles. Это первый случай в истории, когда член Австрийской ассоциации спортивных журналистов был убит. На новость о гибели Фритца уже отреагировали многие из его коллег.
«Аустрия», главой фан-клуба которой был Дурас, является 24-кратным чемпионом Австрии. Также команда 27 раз завоёвывала Кубок и шесть раз – Суперкубок страны.
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