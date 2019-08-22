Лукаку: в «Манчестер Юнайтед» я был козлом отпущения

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку считает, что в «Манчестер Юнайтед», где он выступал ранее, с ним обращались несправедливо.



«В клубе надо было найти козла отпущения. Это постоянно были Погба, я или Алексис. Всегда кто-то из нас троих. Многие считают, что я не вписываюсь в новую систему игры. Это просто вызывало у меня хохот. Выходит, что в этой команде я всё порчу, а что по поводу сборной? Там я играю хорошо? Я не играл последние шесть туров чемпионата в прошлом сезоне, а последние три недели не играл вовсе. Далее у меня были три недели отпуска, после чего я уехал играть за сборную, где всё было хорошо. Там никто на меня не жалуется, хотя и там тоже говорили про меня разное. Мне потребовались годы, чтобы люди поменяли мнение. В «Манчестер Юнайтед» мне не дали этого времени. Это полное дерьмо, что всё случилось именно так.



Я не чувствовал себя защищенным. Было много слухов: «Ром уходит туда», «Они не хотят Рома!» и так далее, и никто не вышел и не прекратил всё это. Это продолжалось три-четыре недели, и я ждал, что кто-то всё это опровергнет, но ничего не случилось. Тогда я сам инициировал разговор с клубом и сказал им, что нам лучше пойти разными путями. Если ты не хочешь защищать кого-то, слухи уже превращаются в постоянный поток. Я хотел услышать от них: «Ром собирается бороться за своё место в составе!», но за четыре или пять месяцев никто не удосужился это сказать», — сказал Лукаку в подкасте LightHarted Podcast со звездой НБА Джошем Хартом.

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