У Мамаева нашли задолженность по налогам в размере 434 тыс. рублей

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, в настоящее время отбывающий наказание в колонии, имеет крупную задолженность по налогам.
Согласно информации на сайте Федеральной службы судебных приставов, 27 мая судебным участком № 429 Черёмушкинского судебного района города Москвы было возбуждено исполнительное производство. Предметом исполнения указано взыскание налогов и сборов на сумму 434 144 рублей, включая пени.
«Здесь комментариев пока дать не могу. Все комментарии по этому делу, всё, что связано с Павлом, после 6 сентября», — заявил адвокат футболиста Игорь Бушманов в интервью РБК.
Напомним, Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их общий друг Александр Протасовицкий отбывают наказание в колонии за участие в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года. Согласно постановлению суда, Павел должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, Александр — на месяц позже.
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