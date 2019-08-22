Семак прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление судей

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицировать его за оскорбление судей после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).



«Неожиданным решение КДК не стало. Есть регламент, есть закон, поэтому нет смысла обсуждать, справедливо это решение или несправедливо. Принимаю наказание. Будем дальше работать и делать то, что должны», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



Напомним, КДК дисквалифицировал Семака на два матча, один из которых реальный, а второй условный, за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча. Также специалиста наказали штрафом в размере 100 тыс. рублей с испытательным сроком до конца сезона.

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