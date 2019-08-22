Малком и Дриусси пройдут новое обследование на следующей неделе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поведал о восстановлении травмированных футболистов команды в преддверии матча с «Уфой» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Все, кто готов играть, полетят. Будут готовиться к матчу. Никаких проблем и противопоказаний нет. Конечно, есть игроки, которым нежелательно выходить на искусственное поле, поэтому мы будем соизмерять степень риска. Всегда сложно перепрыгивать с одного поля на другое, но все команды в равных условиях. В Уфе точно не сыграют Себастьян Дриусси и Малком. Олег Шатов с сегодняшнего дня начинает заниматься в общей группе.
Сколько пропустят Дриусси и Малком, покажет второе обследование игроков, которое пройдёт после матча с «Уфой» на следующей неделе. Тогда будут обозначены точные сроки восстановления. Обычно после мышечных травм оно занимает три недели. Исходя из диагноза после первого обследования и были названы предварительные сроки. Но есть много индивидуальных особенностей. Они могут увеличить или сократить процесс восстановления. Чем быстрее Дриусси и Малком вернутся, тем лучше для нас», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 22 августа 2019
-
12:37
-
12:26
-
12:23
-
12:08
-
12:04
-
11:58
-
11:46
-
11:42
-
11:26
-
11:20
-
11:11
-
10:51
-
10:44
-
10:29
-
10:23
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:44
-
09:36
-
09:26
-
09:21
-
09:17
-
09:09
-
09:00
-
08:44
-
08:28
-
07:51
-
07:16
-
06:51
-
06:30
-
06:09
-
05:53
-
04:52
-
04:42