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Малком и Дриусси пройдут новое обследование на следующей неделе

Малком и Дриусси пройдут новое обследование на следующей неделе
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поведал о восстановлении травмированных футболистов команды в преддверии матча с «Уфой» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Все, кто готов играть, полетят. Будут готовиться к матчу. Никаких проблем и противопоказаний нет. Конечно, есть игроки, которым нежелательно выходить на искусственное поле, поэтому мы будем соизмерять степень риска. Всегда сложно перепрыгивать с одного поля на другое, но все команды в равных условиях. В Уфе точно не сыграют Себастьян Дриусси и Малком. Олег Шатов с сегодняшнего дня начинает заниматься в общей группе.

Сколько пропустят Дриусси и Малком, покажет второе обследование игроков, которое пройдёт после матча с «Уфой» на следующей неделе. Тогда будут обозначены точные сроки восстановления. Обычно после мышечных травм оно занимает три недели. Исходя из диагноза после первого обследования и были названы предварительные сроки. Но есть много индивидуальных особенностей. Они могут увеличить или сократить процесс восстановления. Чем быстрее Дриусси и Малком вернутся, тем лучше для нас», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Малком пропустит 6 недель, он не сыграет со «Спартаком» и в матче 1-го тура ЛЧ
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