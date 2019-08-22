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Семак объяснил, почему Жирков получает мало игрового времени в этом сезоне

Семак объяснил, почему Жирков получает мало игрового времени в этом сезоне
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о положении в команде полузащитника Юрия Жиркова.

«Есть много причин, которые мы рассматриваем в совокупности при определении состава перед матчем. Знаем возможности Юры. Нисколько не сомневаемся в нём. Функционально он готов. Но мы должны иметь игрока, который может выйти на одну или другую позицию, чтобы перестроиться в ходе матча. В то же время на его родной позиции левого защитника играет Дуглас Сантос, к которому тоже нет абсолютно никаких претензий. Конечно, мы ещё и бережём Юрия. Понимаем, что, когда нужно, он выйдет и сыграет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

36-летний Жирков в нынешнем сезоне провёл 6 матчей в Российской Премьер-Лиге, однако лишь в 2 из них вышел на поле в стартовом составе.

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