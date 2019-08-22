Сафонов попал в сферу интересов «Байера»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов привлёк внимание одного из клубов немецкой Бундеслиги.



Как сообщает Fussballinfo.net со ссылкой на Kicker, в услугах 20-летнего футболиста заинтересован «Байер», желающий приобрести молодого сменщика для первого номера команды Лукаша Градецки, которого в дальнейшем можно было бы ввести в основной состав. Однако проблемой для немецкого клуба является высокая цена на Сафонова. В связи с этим «фармацевты» ищут альтернативные варианты.



Сафонов является воспитанником «Краснодара», цвета которого защищает с 2017 года. Также Матвей вызывается в сборную России U21. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил четыре гола. «Быки» после шести туров занимают третье место в турнирной таблице первенства.

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