Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мостовой: выбор нападающих «Краснодара» был провальным, камбэка не случится

Мостовой: выбор нападающих «Краснодара» был провальным, камбэка не случится
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением по поводу игры «Краснодара» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4).

«В совокупности в игре было много моментов, которые привели к катастрофическому результату «Краснодара» в матче с «Олимпиакосом». Но после первого тайма ничего не предвещало такого итогового счёта. Выбор нападающих был провальным. Я не понял, почему играл Берг, он мяча-то коснулся три раза. Шапи вытащил команду из пропасти в игре с «Порту», а на эту игру остался в запасе.

Ощущение, что греки были более мотивированными. Поденсе и Вальбуэна просто разрывали. Нельзя сказать, что «Краснодару» не хватило опыта, все уже давно являются опытными футболистами. «Олимпиакос» не сильнее «Порту», его надо обыгрывать, «Краснодар» же просто поплыл. Думаю, что второго чудного камбэка не случится», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в 1-м матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент