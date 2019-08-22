Мостовой: выбор нападающих «Краснодара» был провальным, камбэка не случится

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением по поводу игры «Краснодара» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4).



«В совокупности в игре было много моментов, которые привели к катастрофическому результату «Краснодара» в матче с «Олимпиакосом». Но после первого тайма ничего не предвещало такого итогового счёта. Выбор нападающих был провальным. Я не понял, почему играл Берг, он мяча-то коснулся три раза. Шапи вытащил команду из пропасти в игре с «Порту», а на эту игру остался в запасе.



Ощущение, что греки были более мотивированными. Поденсе и Вальбуэна просто разрывали. Нельзя сказать, что «Краснодару» не хватило опыта, все уже давно являются опытными футболистами. «Олимпиакос» не сильнее «Порту», его надо обыгрывать, «Краснодар» же просто поплыл. Думаю, что второго чудного камбэка не случится», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в 1-м матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ