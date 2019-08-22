«Очень тебя люблю, твоя Тиночка». Канделаки поздравила Дзюбу с днём рождения

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала ролик, в котором поздравила с днём рождения нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу, которому сегодня, 22 августа, исполняется 31 год.



«С днём рождения тебя, дорогой. Самый главный воин футбольного поля. Что я тебе могу сказать. Твоя сила, твоя энергия, твой кураж и твоя воля к победе вызывают исключительное уважение. Тебя можно любить, тебя можно уважать, тебя можно даже, наверное, ненавидеть, но безразличным к тебе быть невозможно. Очень тебя люблю, всегда на меня рассчитывай. Твоя Тиночка», — сказала Канделаки.

Видео доступно в «инстаграме» Канделаки и на «Чемпионате».



Дзюба является двукратным обладатель Кубка и Суперкубка России и чемпионом страны. В составе сборной России Артём участвовал в чемпионате Европы 2016 года и чемпионате мира 2018 года.