«Спартак» напомнил фанатам об уголовной ответственности за использование файеров

«Спартак» в преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой» обратился к болельщикам, которые собираются поддержать красно-белых в Португалии.

«В преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги Европы «Брага» — «Спартак» доводим до сведения наших поклонников, планирующих посетить в четверг Муниципальный стадион: правила поведения зрителей на португальских аренах заметно отличаются от тех, что установлены российским законодательством. В частности, полностью запрещено проносить на трибуны барабаны, мегафоны и любые другие звукоусиливающие устройства. Не разрешается использование любых древков, в том числе пустотелых. При этом согласно правилам УЕФА не допускается демонстрация имперского флага.



Обращаем особое внимание болельщиков на то, что за использование пиротехники в Португалии установлена уголовная ответственность! Для болельщиков «Спартака» выделены сектора А9 и А10. Вход на них откроется за полтора часа до начала матча. Убедительно просим вас соблюдать все правила поведения на трибунах. Нам нужна ваша поддержка!», — говорится на официальном сайте «Спартака».