Слуцкий поздравил Дзюбу, назвав королём севера
Бывший наставник сборной России, ныне главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в социальной сети поздравил нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу с днём рождения. Сегодня футболисту исполняется 31 год.
Слуцкий опубликовал короткий видеоролик в «Инстаграме», подписав его: «С днём рождения, король севера!»
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «инстаграме» Артёма Дзюбы.
Дзюба — двукратный обладатель Кубка России (2014, 2016), двукратный обладатель Суперкубка России (2015, 2016), чемпион России (2018/2019). Участник чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2018 года. После того как вратарь Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной, Дзюба стал новым капитаном команды.
ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения, назвав настоящим героем ЧМ-2018
- 22 августа 2019
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