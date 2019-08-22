Игрок «Чайки»: про обыски в клубе я не слышал, нам никто ничего не говорил

Полузащитник «Чайки» Игорь Безденежных прокомментировал новость об обысках в офисе владельца клуба.



«Если честно, то про обыски в клубе я не слышал – проснулся несколько часов назад, с командой не виделся. Да и не увижусь сегодня – у нас выходной, в чатах тоже ничего не было. Пока нам никто ничего не говорил», — сказал Безденежных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Ранее сообщалось, что причиной обысков в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» стали подозрения в том, что клуб, которым и владеет компания, обманул букмекеров.



В прошлом сезоне «Чайку» подозревали в проведении договорного матча с новороссийским «Черноморцем» (3:1). По итогам расследования, которое проводил Российский футбольный союз, виновными назвали главного тренера и трёх игроков «Черноморца» и гендиректора «Урожая». Всем им было запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года.

В офисе владельца «Чайки» прошли обыски, клуб обвиняют в обмане букмекеров