Игрок «Чайки»: про обыски в клубе я не слышал, нам никто ничего не говорил

Полузащитник «Чайки» Игорь Безденежных прокомментировал новость об обысках в офисе владельца клуба.
«Если честно, то про обыски в клубе я не слышал – проснулся несколько часов назад, с командой не виделся. Да и не увижусь сегодня – у нас выходной, в чатах тоже ничего не было. Пока нам никто ничего не говорил», — сказал Безденежных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее сообщалось, что причиной обысков в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» стали подозрения в том, что клуб, которым и владеет компания, обманул букмекеров.
В прошлом сезоне «Чайку» подозревали в проведении договорного матча с новороссийским «Черноморцем» (3:1). По итогам расследования, которое проводил Российский футбольный союз, виновными назвали главного тренера и трёх игроков «Черноморца» и гендиректора «Урожая». Всем им было запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года.
- 22 августа 2019
-
15:36
-
15:29
-
15:13
-
15:07
-
14:47
-
14:47
-
14:39
-
14:24
-
14:19
-
14:06
-
14:03
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:20
-
13:00
-
12:53
-
12:43
-
12:37
-
12:26
-
12:23
-
12:08
-
12:04
-
11:58
-
11:46
-
11:42
-
11:26
-
11:20
-
11:11
-
10:51
-
10:44
-
10:29
-
10:23
-
10:10
-
10:05