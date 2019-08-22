Парлор: «Арсенал» в миллионах миль позади «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

Бывший полузащитник «Арсенала» Рэй Парлор высказал мнение, что в нынешнем сезоне команда Унаи Эмери может максимум рассчитывать на попадание в четвёрку лучших в АПЛ.



«Я слышал мнение некоторых, что мы можем побороться за победу в этом сезоне, но на данный момент мы в миллионах миль позади „Манчестер Сити“ и „Ливерпуля“. Много ли футболистов „Арсенала“ прошли бы в основной состав „Ливерпуля“? Самое важное для „Арсенала“ сейчас — это возвращение в Лигу чемпионов. Если они завершат сезон на четвёртом месте, то я останусь доволен.



Пока же „Арсенал“ сильно проигрывает „Манчестер Сити“ и „Ливерпулю“. Они хорошо стартовали, одержав победу на выезде над „Ньюкаслом“ и сделав свою работу в игре с „Бернли“, но эти победы были ожидаемы», — сообщил Парлор talkSPORT.

Эмери: «Арсенал» предпочёл бы никогда не играть с «Ливерпулем»