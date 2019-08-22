Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бешикташ» купил полузащитника «Тоттенхэма»

«Бешикташ» купил полузащитника «Тоттенхэма»
Футбол / Англия 0

«Бешикташ» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Жорж-Кевина Н’Куду из «Тоттенхэм Хотспур».

С 24-летним французским футболистом было заключено соглашение, рассчитанное на четыре сезона – до лета 2023 года. Условия сделки не разглашаются.

«Мы хотим поприветствовать игрока, который, мы уверены, поможет нашему клубу в будущем. Желаем тебе успехов!» — говорится в сообщении турецкого клуба.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» переключился на Н'Куду после срыва трансфера украинского хавбека «Шальке-04» Евгения Коноплянки.

Н'Куду начинал карьеру в «Нанте» в 2013 году, а спустя два года перебрался в «Марсель». В 2016 году игрока приобрёл «Тоттенхэм», однако закрепиться в команде ему так и не удалось. За три года в стане «шпор» Жорж-Кевин успел дважды уйти в аренду – в «Бёрнли» и «Монако».

Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» сорвался, клуб купит хавбека «Тоттенхэма»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент