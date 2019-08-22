Ривалдо считает, что Коутиньо ушёл из «Барселоны» из-за Месси

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо поделился мыслями о переходе полузащитника Филиппе Коутиньо из каталонской команды в «Баварию».
«Я всегда верил, что Коутиньо может добиться успеха в «Барселоне», но адаптация затянулась. Я немного разочарован из-за его неудачи, но, вероятно, он не чувствовал себя уверенным и счастливым и решил перейти в другой большой клуб, чтобы вернуть себе лучшую форму.
Найти своё место в команде, где вся похвала и ответственность уходит к Месси, – это всегда нелегко. В мире всего несколько футболистов, способных подстроиться под эту ситуацию, и, возможно, Коутиньо просто надоело искать себе место в команде. Месси – лидер «Барселоны», он будет играть на своём лучшем уровне ещё три или четыре года, так что непросто увидеть, как другие футболисты блистают в этом клубе», — цитирует Ривалдо Fox Sports Asia.
- 22 августа 2019
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