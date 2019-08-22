Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны пунктом в новых контрактах
Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны политикой клуба, которая предусматривание сокращение заработной платы сразу на 25 процентов, если команда не сможет по итогам сезона пробиться в зону Лиги чемпионов. Как сообщает The Sun, руководство манкунианцев собирается включать данный пункт во всех новых соглашениях.
По итогам прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» занял лишь шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, поэтому в нынешнем сезоне не примет участие в самом престижном еврокубке.
В нынешней кампании подопечные Уле-Гуннара Сульшера стартовали в АПЛ с победы и ничьей. После двух туров «красные дьяволы» располагаются на четвёртой позиции в чемпионате Англии.
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