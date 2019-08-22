Чалов вызван в молодёжную сборную России на матчи отбора Евро-2021

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым огласил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы—2021 с Сербией (6 сентября, Саранск) и Болгарией (10 сентября, София), сообщает пресс-служба РФС.



Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).



Защитники: Юрий Горшков («Чертаново»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Локомотив»), Николай Рассказов («Спартак»), Данил Степанов («Рубин»).



Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артём Голубев («Уфа»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба – «Арсенал»), Леон Мусаев («Зенит»), Магомед-Шапи Сулейманов, Данила Уткин (оба – «Краснодар»), Роман Тугарев («Локомотив»).



Нападающие: Вячеслав Грулёв («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Фёдор Чалов (ЦСКА).