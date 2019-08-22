«Реал» рассматривает четырёх вратарей в качестве возможной замены Навасу
Мадридский «Реал» приступил к поиску замены костариканскому голкиперу Кейлору Навасу, который хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно, утверждает AS.
По данным источника, «Королевский клуб» проявляет интерес к 36-летнему вратарю «Милана» Пепе Рейну. Также в сферу интересов «Реала» входят 34-летний Даниэль Субашич («Монако»), 36-летний Антонио Миранте («Рома») и 36-летний Мартен Стекеленбург («Эвертон»).
Напомним, что Навас решил уйти из «Реала», так как не намерен быть дублёром основного голкипера Тибо Куртуа, а хочет иметь регулярную игровую практику. Вторым вратарём мадридского клуба мог стать 20-летний украинец Андрей Лунин, но несколько дней назад он перешёл в «Вальядолид» на правах аренды.
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