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Компани перестанет быть играющим тренером «Андерлехта» во время матчей

Компани перестанет быть играющим тренером «Андерлехта» во время матчей
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник «Андерлехта» Венсан Компани больше не будет выступать в качестве играющего тренера команды в дни матчей. Бельгиец сосредоточится на обязанностях футболиста и капитана пурпурно-белых.

«Компани должен быть больше игроком во время матча. Он должен быть в состоянии действительно руководить командой на поле. Никто не сомневается, что Венсан способен справиться со своей работой, но он должен быть просто игроком во время матча.

Со своими ассистентами я займусь тактикой. Несмотря на план команды на встречу, всегда могут возникнуть какие-то сюрпризы. Я возьму это на себя», — приводит слова тренера «Андрелехта» Саймона Дэвиса Sky Sports.

Напомним, Компани перешёл в «Андерлехт» после окончания минувшего сезона. Ранее он выступал за «Манчестер Сити».

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