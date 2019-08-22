Компани перестанет быть играющим тренером «Андерлехта» во время матчей

Защитник «Андерлехта» Венсан Компани больше не будет выступать в качестве играющего тренера команды в дни матчей. Бельгиец сосредоточится на обязанностях футболиста и капитана пурпурно-белых.
«Компани должен быть больше игроком во время матча. Он должен быть в состоянии действительно руководить командой на поле. Никто не сомневается, что Венсан способен справиться со своей работой, но он должен быть просто игроком во время матча.
Со своими ассистентами я займусь тактикой. Несмотря на план команды на встречу, всегда могут возникнуть какие-то сюрпризы. Я возьму это на себя», — приводит слова тренера «Андрелехта» Саймона Дэвиса Sky Sports.
Напомним, Компани перешёл в «Андерлехт» после окончания минувшего сезона. Ранее он выступал за «Манчестер Сити».
- 22 августа 2019
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