Дибала призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала выразил обеспокоенность лесными пожарами в Амазонии.
«Амазония горит. Амазония — это не только Южная Америка, она принадлежит всем нам. Её леса — это лёгкие Земли, они дают 20% кислорода нашей планете. Амазония — лес всего мира, и наше будущее горит. Амазония не заслуживает всего этого, земля не заслуживает всего этого. Вы должны что-то сделать», — написал Дибала в своём «инстаграме», прикрепив коллаж леса на фоне человеческих лёгких.
Амазонка является крупнейшим тропическим лесом в мире. В 2019 году в бразильских тропических лесах произошло более 75 тыс. пожаров. Это рекордное количество пожаров за семь лет исследований. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, площадь территорий, охваченных огнём, возросла на 83%.
- 22 августа 2019
-
18:42
-
18:28
-
18:27
-
18:10
-
17:59
-
17:52
-
17:37
-
17:36
-
17:26
-
17:15
-
16:48
-
16:27
-
16:19
-
16:13
-
16:05
-
15:54
-
15:36
-
15:29
-
15:13
-
15:07
-
14:47
-
14:47
-
14:39
-
14:24
-
14:19
-
14:06
-
14:03
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:20
-
13:00
-
12:53
-
12:43
-
12:37