Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Мальорка» арендовала «японского Месси» у «Реала»

«Мальорка» арендовала «японского Месси» у «Реала»
Футбол / Испания 0

Японский полузащитник мадридского «Реала» Такефуса Кубо перешёл в «Мальорку», сообщает официальный сайт клуба с Балеарских островов.

«Мальорка», в прошлом сезоне завоевавшая путёвку в Примеру, арендовала Кубо, который называют «японским Месси», до окончания сезона-2019/20. О наличии в договоре права выкупа игрока не сообщается.

18-летний Кубо является воспитанником «Барселоны». С 2016 по 2019 год Такефуса выступал за основную команду «Токио». В сезоне-2018/19 он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах. Этим летом полузащитник дебютировал в составе сборной Японии. В «Реал» хавбек перешёл в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контракт игрока с мадридцами действует до лета 2024 года.

«Реал» рассматривает четырёх вратарей в качестве возможной замены Навасу
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент