«Мальорка» арендовала «японского Месси» у «Реала»
Японский полузащитник мадридского «Реала» Такефуса Кубо перешёл в «Мальорку», сообщает официальный сайт клуба с Балеарских островов.
«Мальорка», в прошлом сезоне завоевавшая путёвку в Примеру, арендовала Кубо, который называют «японским Месси», до окончания сезона-2019/20. О наличии в договоре права выкупа игрока не сообщается.
18-летний Кубо является воспитанником «Барселоны». С 2016 по 2019 год Такефуса выступал за основную команду «Токио». В сезоне-2018/19 он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах. Этим летом полузащитник дебютировал в составе сборной Японии. В «Реал» хавбек перешёл в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контракт игрока с мадридцами действует до лета 2024 года.
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