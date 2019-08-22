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Ковач: Коутиньо — футболист мирового класса и очень скромный молодой человек

Ковач: Коутиньо — футболист мирового класса и очень скромный молодой человек
Футбол / Германия 0

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился мнением о новичках команды.

«Коутиньо пока не участвовал в тренировках. Мы хотим сначала привести его в форму и не собираемся рисковать, чтобы он мог полностью реализовать свой потенциал. Филиппе — футболист мирового класса и очень скромный молодой человек. Мы хотим интегрировать его в команду.

Перишич находится на том же уровне физической подготовки, что и другие наши игроки, потому что он начал тренироваться раньше, чем Филиппе. Я очень рад, что он у нас в команде.

Эрнандес усердно работает, он отличный парень. Павар до сих пор демонстрировал отличные показатели. Он может играть на позиции крайнего защитника и в центре обороны. Я очень доволен им», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

Ривалдо считает, что Коутиньо ушёл из «Барселоны» из-за Месси
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