Ковач: Коутиньо — футболист мирового класса и очень скромный молодой человек

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился мнением о новичках команды.

«Коутиньо пока не участвовал в тренировках. Мы хотим сначала привести его в форму и не собираемся рисковать, чтобы он мог полностью реализовать свой потенциал. Филиппе — футболист мирового класса и очень скромный молодой человек. Мы хотим интегрировать его в команду.



Перишич находится на том же уровне физической подготовки, что и другие наши игроки, потому что он начал тренироваться раньше, чем Филиппе. Я очень рад, что он у нас в команде.



Эрнандес усердно работает, он отличный парень. Павар до сих пор демонстрировал отличные показатели. Он может играть на позиции крайнего защитника и в центре обороны. Я очень доволен им», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

