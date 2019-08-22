«Астана» разгромила БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы казахстанская «Астана» принимала БАТЭ из Беларуси. Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник «Астаны» Марин Томасов, отличившийся на 23-й минуте после передачи хавбека Рунара Сигурйонссона. До перерыва преимущество команды из Казахстана увеличил защитник Юрий Логвиненко, голевой пас отдал Томасов. В начале второго тайма Сигурйонссон довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти.

Ответный матч «Астана» и БАТЭ проведут в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» 29 августа, начало — в 20:00 мск.

Турнирную сетку квалификации Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».