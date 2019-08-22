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«Астана» разгромила БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы

«Астана» разгромила БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы казахстанская «Астана» принимала БАТЭ из Беларуси. Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник «Астаны» Марин Томасов, отличившийся на 23-й минуте после передачи хавбека Рунара Сигурйонссона. До перерыва преимущество команды из Казахстана увеличил защитник Юрий Логвиненко, голевой пас отдал Томасов. В начале второго тайма Сигурйонссон довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти.

Ответный матч «Астана» и БАТЭ проведут в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» 29 августа, начало — в 20:00 мск.

Турнирную сетку квалификации Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».

Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2019, четверг. 17:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
3 : 0
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 – Томасов – 23, 2:0 – Логвиненко – 44, 3:0 – Сигурйонссон – 52 (пен)
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