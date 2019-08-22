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Гол на 93-й минуте принёс «Арарату» победу над «Дюделанжем» в Лиге Европы

Гол на 93-й минуте принёс «Арарату» победу над «Дюделанжем» в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы «Арарат-Армения» принимал люксембургский клуб «Дюделанж». Встреча состоялась на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване и завершилась победой армян со счётом 2:1. Обслуживала матч австрийская бригада арбитров во главе с Харальдом Лехнером, которому ассистировали Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич.

Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал голландский нападающий хозяев Маилсон Лима. Во втором тайме равновесие восстановил полузащитник люксембургского клуба Даниель Синани. В компенсированное время победу «Арарату» принёс Илья Антонов с паса Лимы.

Ответный матч «Дюделанж» — «Арарат-Армения» состоится 29 августа в Люксембурге на стадионе «Жозе Бартель».

Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2019, четверг. 18:00 МСК
Арарат-Армения
Ереван, Армения
2 : 1
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
1:0 – Лима – 22, 1:1 – Синани – 68, 2:1 – Антонов – 90+3
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