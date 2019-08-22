Гол на 93-й минуте принёс «Арарату» победу над «Дюделанжем» в Лиге Европы
В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы «Арарат-Армения» принимал люксембургский клуб «Дюделанж». Встреча состоялась на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване и завершилась победой армян со счётом 2:1. Обслуживала матч австрийская бригада арбитров во главе с Харальдом Лехнером, которому ассистировали Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич.
Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал голландский нападающий хозяев Маилсон Лима. Во втором тайме равновесие восстановил полузащитник люксембургского клуба Даниель Синани. В компенсированное время победу «Арарату» принёс Илья Антонов с паса Лимы.
Ответный матч «Дюделанж» — «Арарат-Армения» состоится 29 августа в Люксембурге на стадионе «Жозе Бартель».
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