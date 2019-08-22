Рибери: перешёл в «Фиорентину» не для того, чтобы соперничать с Роналду

Полузащитник Франк Рибери рассказал, почему решил подписать контракт с «Фиорентиной». Ранее сообщалось, что заполучить 36-летнего игрока хотел московский «Локомотив».

«Хочу поблагодарить моих агентов и директоров «Фиорентины». Мы много говорили и достигли соглашения, которое сделало меня очень счастливым. Увидел, что руководство клуба уверено во мне. Моя жена тоже сыграла решающую роль в этом выборе, поскольку семья для меня важна.

Пришёл сюда, чтобы помочь своей команде, которой теперь является «Фиорентина». Я здесь не для того, чтобы соперничать с Криштиану Роналду. Серия А — отличный турнир с большим числом хороших игроков. «Интер» хорошо поработал на трансферном рынке, как и «Ювентус».

Больше всего ценю то, что люди здесь любят футбол и живут ради него. Это прекрасный опыт. Хочу получать удовольствие на поле. Футбол — это моя жизнь. По этой причине я хотел остаться в Европе, и мне повезло с «Фиорентиной». Надеюсь продолжить выступать до 40 лет, как Франческо Тотти.

Я очень мотивирован и всё ещё хочу играть в футбол. Подписал двухлетний контракт, чтобы приносить пользу на поле и помогать молодым футболистам взрослеть. Хотел бы также привнести что-то новое в клуб, у которого много амбиций. Хотим финишировать в топ-5 или даже топ-3 Серии А в этом сезоне.

У меня были предложения из Франции. Я долгое время не играл в родной стране, но хотел получить новый опыт. Мне нравится менталитет во Флоренции. Это очень красивый город», — приводит слова Рибери Football Italia.