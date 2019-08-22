«Брага» — «Спартак»: составы команд на матч плей-офф квалификации Лиги Европы

Тренерские штабы «Браги» и московского «Спартака» определились с составами на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Брага»: Матеус, Нуну Секейр, Пабло Сантос, Бруно Виана, Рикарду Эсгаю, Уилсон Эдуарду, Жоау Пальинья, Франсержио, Андре Орта, Рикарду Орта, Паулинью.

Запасные: Тьягу Са, Витор Тормена, Клаудемир, Ахмед Хассан, Жоау Новайш, Мурило Коста, Галено.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев, Шюррле, Бакаев З., Мирзов, Понсе.

Запасные: Ребров, Бакаев С., Мельгарехо, Кутепов, Джано, Умяров, Рассказов.

Встреча состоится сегодня, 22 августа, в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага», начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брага» — «Спартак».