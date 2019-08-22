Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.

Футболист травмировался в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4). В ближайшее время хавбек перенесёт операцию. Сроки восстановления после подобных травм обычно составляют от шести до девяти месяцев. Таким образом, француз точно не появится на поле до конца года.

29-летний Кабелла перешёл в «Краснодар» из «Сент-Этьена» в конце июля 2019 года. Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне французский полузащитник принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (в обоих — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи.