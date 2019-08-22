Рабьо: для «Ювентуса» все матчи будут трудными, начиная с «Пармы»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо поделился ожиданиями от сезона-2019/20. Француз присоединился к туринцам этим летом на правах свободного агента.

«Не могу дождаться начала этого нового приключения. Мы отлично провели предсезонную подготовку. У нас было много времени на подготовку к новой кампании. Все матчи будут трудными, начиная с первой встречи, в которой мы сыграем с «Пармой». Но мы уверены в собственных силах.

«Ювентус» готов ко всему и будет сконцентрирован. Сейчас мы должны сосредоточиться на «Парме». Не знаю, выйду ли я в стартовом составе в субботу, но чувствую себя хорошо и не могу дождаться дебюта в Серии А.

Турин сильно отличается от Парижа, но я и моя семья хорошо устроились. Эта важный аспект, от которого зависит моя игра.

Криштиану Роналду — отличный профессионал. Это привилегия — тренироваться и играть с ним. Мы оба играем слева, поэтому у нас хорошее взаимопонимание. Со временем оно станет ещё лучше», — сказал Рабьо в интервью Sky Sport Italia.

Матч 1-го тура итальянской Серии А «Парма» — «Ювентус» состоится 24 августа в Парме на стадионе «Эннио Тардини», начало — в 19:00 мск.