Рабьо: для «Ювентуса» все матчи будут трудными, начиная с «Пармы»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо поделился ожиданиями от сезона-2019/20. Француз присоединился к туринцам этим летом на правах свободного агента.
«Не могу дождаться начала этого нового приключения. Мы отлично провели предсезонную подготовку. У нас было много времени на подготовку к новой кампании. Все матчи будут трудными, начиная с первой встречи, в которой мы сыграем с «Пармой». Но мы уверены в собственных силах.
«Ювентус» готов ко всему и будет сконцентрирован. Сейчас мы должны сосредоточиться на «Парме». Не знаю, выйду ли я в стартовом составе в субботу, но чувствую себя хорошо и не могу дождаться дебюта в Серии А.
Турин сильно отличается от Парижа, но я и моя семья хорошо устроились. Эта важный аспект, от которого зависит моя игра.
Криштиану Роналду — отличный профессионал. Это привилегия — тренироваться и играть с ним. Мы оба играем слева, поэтому у нас хорошее взаимопонимание. Со временем оно станет ещё лучше», — сказал Рабьо в интервью Sky Sport Italia.
Матч 1-го тура итальянской Серии А «Парма» — «Ювентус» состоится 24 августа в Парме на стадионе «Эннио Тардини», начало — в 19:00 мск.
- 22 августа 2019
-
21:35
-
21:34
-
21:13
-
21:10
-
20:53
-
20:47
-
20:41
-
20:07
-
19:52
-
19:47
-
19:30
-
19:27
-
19:13
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:28
-
18:27
-
18:10
-
17:59
-
17:52
-
17:37
-
17:36
-
17:26
-
17:15
-
16:48
-
16:27
-
16:19
-
16:13
-
16:05
-
15:54
-
15:36
-
15:29
-
15:13
-
15:07